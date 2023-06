Al via l’erogazione della quattordicesima mensilità di Alberto Rozza

Con l’arrivo della stagione estiva alcuni contratti collettivi prevedono che il datore di lavoro riconosca al lavoratore dipendente una retribuzione mensile in più, denominata quattordicesima

Per molti datori di lavoro, il mese di giugno è particolarmente oneroso, poiché oltre ad erogare la consueta retribuzione del mese, sono tenuti, per volere del contratto collettivo applicato a riconoscere al lavoratore in forza la c.d. quattordicesima mensilità.

La previsione generalmente è prevista dal contratto collettivo nazionale ma può anche essere una previsione di secondo livello se definita con le parti sociali in ambito aziendale.

Questa mensilità, da non confondersi con la tredicesima o gratifica...