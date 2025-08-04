Semplificate le fatture per transizione 4.0 e 5.0. Infermieri in campo per la sicurezza lavoro

Era stato annunciato un decreto legge come risposta del governo italiano ai nuovi dazi per sostenere le imprese. Ma al momento sembra aver prevalso la logica delle semplificazioni a costo zero e così ieri in consiglio dei ministri sono approdati poco più di 20 articoli (ancora in bozza) che sono l’ossatura di un disegno di legge, destinato ad avere tempi ben più lunghi rispetto alla decretazione d’urgenza.

Un provvedimento che spazia a tutto campo e che mira a semplificare gli obblighi delle imprese...