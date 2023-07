Aliquote contributive per i lavoratori sportivi

La domanda

Per i lavoratori sportivi (istruttori in palestre ASD, ecc...) che percepiscono compensi è possibile stipulare dei contratti di co. co. co. qualora le ore settimanali effettuate siano inferiori alla soglia delle 18 ore (o delle 24 ore come da comunicato del ministero): per loro le aliquote Inps saranno del 24% o del 25% con il contributo aggiuntivo del 2,03%. Per i collaboratori cosiddetti amministrativi gestionali, sempre come co.co.co., verranno applicate le stesse aliquote dei lavoratori sportivi oppure verranno applicate le aliquote ordinarie ovvero il 35,03% ed il 24% ?