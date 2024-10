Amianto, prescrizione distinta per rivalutazione contributiva e ratei pensionistici

Nel caso di giudizio volto al riconoscimento sia del diritto all’esatta misura dei ratei di pensione, che di quello alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps in relazione al primo (diritto all’esatta misura) non si estende al secondo (diritto alla rivalutazione contributiva). È il principio stabilito dalla Cassazione 27149/2024 del 21 ottobre.

Nell’interpretazione costante della Corte di cassazione, il diritto alla maggiorazione contributiva...