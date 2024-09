Appalti e somministrazione illecita di manodopera: ripristino delle sanzioni penali e riqualificazioni

Il D.L. 19/2024 reintroduce la perseguibilità penale per appalti irregolari, ma l'illecito può essere regolarizzato. Invece, le conseguenze penal-tributarie per la somministrazione fraudolenta di personale sono più serie, con possibili sanzioni per operazioni inesistenti. Inoltre, ci potrebbero essere conseguenze per la responsabilità amministrativa degli enti, con possibili misure cautelari e provvedimenti interdittivi.