La domanda Un dipendente di una azienda è assente dal lavoro senza giustificazione da più di 5 giorni consecutivi. Il ccnl applicato prevede il licenziamento per assenza ingiustificata oltre 4 giorni. Si può procedere alle dimissioni per fatti concludenti anche se il lavoratore non le ha formalizzate e quindi non pagare il contributo Naspi oppure si deve procedere con il licenziamento disciplinare?

Il Disegno di Legge 1532 del 2023 (allegato) proponeva con l’articolo 9 di introdurre il comma 7 bis all’articolo 26 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, il quale avrebbe disposto che “in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina del medesimo articolo 26”. Tale...