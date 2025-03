Assunzione di lavoratori stranieri: criticità e soluzioni auspicabili

La complessità delle procedure amministrative e i tempi burocratici spesso ostacolano la concreta realizzazione dell'assunzione di lavoratori stranieri, con conseguenze sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori stessi

L'ingresso per lavoro dei cittadini di paesi terzi in Italia è regolato dal Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e dal regolamento attuativo (D.P.R. n. 394/1999) che disciplinano l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari, il cui ingresso avviene attraverso il sistema delle quote stabilite annualmente dal Governo italiano mediante il cosiddetto "Decreto Flussi".

La procedura prevede la richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro, che deve dimostrare la disponibilità ...