Autoliquidazione premi Inail, versamento unico o prima rata entro il 16 febbraio

Con istruzione operativa del 27 dicembre scorso l’Inail ha calendarizzato adempimenti, scadenze e ricordato le riduzioni contributive previste per l’autoliquidazione 2023/2024.

Si parte dal termine del 16 febbraio 2024, fissato per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, per proseguire ...