Autotrasporto e privacy, così l’uso di Gps e il trattamento dei dati

[1] Per un primo commento al Provvedimento del 16 gennaio 2025, cfr. R. Palumbo, Il confine tra sicurezza e privacy: il Garante sanziona il monitoraggio GPS della flotta aziendale (in https://www.cybersecurity360.it/news/il-confine-tra-sicurezza-e-privacy-il-garante-sanziona-il-monitoraggio-gps-della-flotta-aziendale/ ), secondo il quale "l'adozione di tecnologie avanzate, come i sistemi di geolocalizzazione, sta diventando sempre più comune tra le aziende per monitorare le proprie flotte. Tuttavia, quando la raccolta di dati incontra le rigide normative sulla privacy, il rischio di sanzioni può essere molto concreto".

[2] La stessa Circolare INL n. 2/2016 chiarisce, peraltro, che "… solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge".