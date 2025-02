Bonus mamme e nuove detrazioni in busta paga

I chiarimenti Inps sull'applicazione dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, alla luce delle disposizioni della legge di Bilancio 2025 ed esempi di cedolino paga con nuove detrazioni Irpef

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico della lavoratrice madre di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Questo beneficio è valido per i contratti a tempo indeterminato, esclusi quelli domestici.

In precedenza, per i periodi di paga dal...