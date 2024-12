Bonus Natale e figlio a carico

La domanda Una dipendente coniugata con capienza Irpef e reddito inferiore ad euro 28.000 non ha richiesto al datore di lavoro le detrazioni per figlio a carico in quanto godute al 100% dal marito. Può ugualmente beneficiare del bonus Natale?

La risposta è affermativa, in quanto il testo di norma non prevede il riconoscimento del bonus in subordine all’applicazione delle detrazioni di imposta, ma prevede che il bonus possa essere ereogato “in presenza di figli fiscalmente a carico”. Come precisato dall’art.12, TUIR e confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, “sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno hanno ...