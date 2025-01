Buono pasto in parte esente e in parte imponibile, premio di risultato in fringe esente: rappresentazione in cu

La domanda

Un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, nel 2024 ottiene un pdr di 1000 euro convertito integralmente in fringe (voucher multiuso di 1000 euro). Il dipendente ha un figlio fiscalmente a carico (reddito complessivo < 4000 fino a 24 anni, rc < 2840,51 da 25 anni in poi) (tetto fringe 2000 euro, anno 2024, previa comunicazione del cf del figlio al datore). Come vanno rappresentati in cu 2025 (redditi/ritenute 2024) i 1000 euro di pdr convertiti in fringe? Al dipendente sono stati consegnati in relazione ai 200 giorni di presenza del 2024, 200 buoni pasto telematici di 9 euro (importo giornaliero), per un valore totale di 1800 euro (1600 esenti - 200 imponibili).Si può utilizzare il tetto residuo dei fringe di euro 1000 per rendere esenti i 200 euro relativi al buono pasto? Come vanno rappresentati in cu i buoni pasto?