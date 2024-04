Carta blu Ue, possibile lavorare prima della convocazione allo sportello unico

Il ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, ha emanato la circolare 2829/2024 del 28 marzo, con la quale ha tra l’altro precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui confronti è stato richiesto il rilascio del nulla osta per l’ottenimento della Carta blu Ue, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

La circolare congiunta fa seguito al Dlgs...