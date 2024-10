Ccnl Agenzie marittime raccomandatarie

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti delle Agenzie marittime

In data 13 settembre 2024 tra Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie marittime, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023.

Formazione professionale

I lavoratori hanno diritto a 20 ore annue per partecipare a corsi di formazione attinenti all'attività lavorativa ed erogati dall'Ente bilaterale nazionale, mirati a prevenire e contrastare possibili comportamenti discriminatori e violenti e con lo scopo di supportare e diffondere il rispetto...