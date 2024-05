Ccnl Alimentari (cooperative) - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. Previste novità per: minimi, incremento aggiuntivo della retribuzione, premio per obiettivi, trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello, fondo di assistenza sanitaria integrativa (Filcoop), periodo di prova, contratto a tempo determinato, conservazione del posto, orario di lavoro e previdenza complementare