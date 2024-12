Le parti sociali hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Comunicazione per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione del 16.5.2022.

In data 18 novembre 2024 tra la Confartigianato Comunicazione, Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Comunicazione del 16 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'Area Comunicazione. L’accordo è stato integrato con verbale dall’accordo del 25 novembre 2024.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre...