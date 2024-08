Ccnl Banche di credito cooperativo: a settembre prima tranche di aumenti retributivi

Le novità dell'accordo di rinnovo nel libro unico del lavoro

In data 9 luglio 2024 Federcasse e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil Credito – Assicurazioni e Ugl Credito, hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL per i Quadri e le Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali e Artigiane scaduto il 31 dicembre 2022. Il negoziato, che giunge al seguito del rinnovo del CCNL ABI, oltre ad apportare sostanziali modifiche alla parte economica, getta le basi per l'avvio operativo...