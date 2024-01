Le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro. Previste novità per: minimi, una tantum, classificazione del personale, violenza di genere, bilateralità, contratto a tempo parziale, trasferta e banco ore solidale, malattia e maternità