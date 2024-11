Ccnl Cineaudiovisivo, stuntmen

Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl per stuntmen impiegati nella produzione di filmati e prodotti audiovisivi dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva e multimediale

Il 28 ottobre 2024, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stato firmato l'accordo per introdurre un contratto collettivo per il settore degli Stuntman impiegati nella produzione di filmati e contenuti audiovisivi, dipendenti da società di produzione cineaudiovisiva e multimediale.

Decorrenza e durata

Il presente contratto entrerà in vigore a far data dal 1° novembre 2024 ed avrà durata triennale, con scadenza prevista per il 31 ottobre 2027, ad esclusione delle produzioni...