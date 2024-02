Ccnl Edili (artigianato)

Le parti sociali hanno siglato l’accordo integrativo dell’accordo 5 settembre 2023 per i lavoratori artigiani del settore edile. Le principali novità riguardano l’apprendistato, laureati e diplomati e l’interpretazione autentica delle previsioni contrattuali relativamente alla figura di Mastro Formatore Artigiano.



In data 20 dicembre 2023 Anaepa/Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto una nota integrativa all’accordo del 5 settembre 2023 che interviene in materia di apprendistato, articolo 77 e Commissione per la stesura del Ccnl.

Apprendistato

In considerazione del fatto che nell’articolo 9 dell’accordo del 5 settembre 2023 in materia di apprendistato professionalizzante specialistico non viene precisato su quale livello devono...