Ccnl Fondazioni Lirico Sinfoniche

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche triennio 2019-2021

In data 13 novembre 2024 tra Anfols, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal è stata sottoscritta la versione definitiva del rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle fondazioni liriche.

Decorrenza

Il presente contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione, quindi dal 14 novembre 2024.

Aumento retributivo e nuovi minimi

In riferimento agli anni 2019/2021 il verbale in accordo prevede con decorrenza gennaio 2024 un incremento retributivo pari al 4 per cento dei minimi tabellari del CCNL attualmente...