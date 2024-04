Ccnl Impianti sportivi e palestre

Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl per i lavoratori occupati da Enti, Federazioni, Associazioni, Società, Imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.

In data 12 gennaio 2024, tra la Confederazione dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia e la Slc-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uilcom-Uil, è stato sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive.

Decorrenza e durata

Il presente CCNL ha durata triennale: entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024 ed ha scadenza prevista per il 31 dicembre 2026.

Fondo Est ed “Una Tantum”

Le parti si accordano in merito all’adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori...