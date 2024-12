Ccnl Metalmeccanici, Odontotecnici e Orafi e argentieri (artigianato) - Le schede di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparazione, orafi, argentieri e dalle aziende del settore odontotecnica, nonché dalle imprese del restauro di beni culturali. Previste novità per: minimi, apprendistato, part time, preavviso e formazione