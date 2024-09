Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl Aninsei che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali. Previste novità per: previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, contratto a termine, minimi, una tantum, salario di anzianità.