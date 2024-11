Ccnl Tessili (industria) - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le imprese ed i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda. Previste novità per: minimi, elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza, contratto a tempo determinato, ferie, welfare, Ente bilaterale moda (E.B.M.), preavviso, fondo di previdenza complementare, fondo di assistenza sanitaria integrativa e congedi parentali