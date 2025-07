Cig per caldo fuori dai limiti ordinari

Cassa integrazione senza onere del contributo addizionale e non rilevante ai fini della fruizione massima di 52 settimane in un biennio mobile. Indennità ai lavoratori agricoli, compresi quelli a termine, anche in caso di sospensione dell’attività per mezza giornata. L’articolo 10-bis del decreto legge 92/2025 (che il 23 luglio ha incassato la fiducia al Senato e passerà alla Camera), in analogia con quanto fatto nei due anni precedenti, introduce agevolazioni specifiche per l’utilizzo degli ammortizzatori...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi