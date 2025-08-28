Compatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto organico
Il lavoratore, nonostante la carica sociale, dovrà essere soggetto all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto o degli altri componenti dell’organismo di cui fa parte
Un membro del Consiglio di amministrazione di una società di capitali ha promosso un giudizio, nei confronti di quest’ultima, per fare accertare la sussistenza di un preteso rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, asseritamente instaurato con la stessa.
Quanto sopra sul presupposto di avere svolto, ininterrottamente a partire dal gennaio 2007, mansioni di brokeraggio assicurativo, dirigendo l’area clienti privata in condizione di monocommittenza e utilizzando in via esclusiva beni e...
