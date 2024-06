Compilazione F24, versamento cumulativo delle ritenute

La domanda Un imprenditore (sostituto) corrisponde compensi ad un lavoratore autonomo, professionista (es consulente del lavoro, percettore di reddito autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir) non Flat tax ed effettua le ritenute (cod tributo 1040) nelle seguenti misure:- mese di marzo 30 euro(ritenuta), non versata ai sensi del Dlgs 1/24 (articolo 9, comma 4 Dlgs 1/2024)- mese di aprile 35 euro(ritenuta), non versata (articolo 9, comma 4 Dlgs 1/2024)- mese di maggio 50 euro(ritenuta), con versamento il 17 giugno 2024 (il 16 6 è domenica) di 115 euro.Nel modello F24 del 17 giugno 2024 si può indicare come mese di riferimento 5/2024 sotto la sezione erario indicando l’importo da versare di 115 euro?

L’articolo 9, comma 4, Dlgs 1/2024, stabilisce, con riferimento alle ritenute alla fonte di cui all’art. 25 (reddito autonomo) e 25-bis (provvigioni agenti) del DPR 600 del 1973 di importo non superiore a euro 100 che le stesse possono non essere versate nel mese (esempio ritenuta cod tributo 1040 di 30 di marzo può essere non versata il 16 aprile 2024).

L’obbligo di versamento delle ritenute si determina quando le ritenute del mese cumulate con quelle dei mesi precedenti non versate (in quanto inferiori...