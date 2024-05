Congedo parentale per il parto gemellare

La domanda Una lavoratrice dipendente ha avuto 2 gemelli nel 2021 e vorrebbe usufruire del congedo parentale nel 2024. Il marito non ne vorrà usufruire. Quanti mesi gli spettano e con che percentuale di retribuzione da parte dell’Inps?

Come noto, il D.Lgs. n. 105/2022 – apportando numerose modifiche al D.Lgs. n. 151/2001 - ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Inoltre, il medesimo decreto ha aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

In particolare:

- alla...