Contratto a termine acausale

La domanda

Abbiamo stipulato un contratto a tempo determinato per sostituzione dal 1° febbraio al 31 maggio 2024. Rispettando lo stop and go è possibile assumere nuovamente la lavoratrice utilizzando tutti i 12 mesi acausali previsti dalla normativa oppure dobbiamo decurtare i mesi del rapporto a termine in sostituzione? Precisiamo che il CCNL di riferimento è Commercio e Terziario e non è presente un contratto aziendale.