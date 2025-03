Discriminanti le dichiarazioni dell'amministratrice di società che afferma di assumere donne solo over 40

Affermare che la donna per età o per i suoi carichi di famiglia o status non possa rivestire un ruolo apicale o "importante" costituisce una forma oggettiva di discriminazione multifattoriale o intersezionale frutto di un pregiudizio che lede i minimali principi di dignità sociale e palesa un atteggiamento oggettivo di penalizzazione multipla di fattori protetti nella "fase di selezione". […] Il comportamento descritto costituisce, infatti, una forma di discriminazione indiretta multifattoriale e intersezionale lesiva, sia per il contesto nel quale è stato posto in essere, sia in quanto idoneo oggettivamente, per l'estrema diffusione, a dissuadere le lavoratrici dall'accedere o presentare candidature per le posizioni di vertice della società. […] Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che le esternazioni di un soggetto idoneo per la sua posizione a incidere nei processi decisionali di una azienda sono idonee a determinare una discriminazione "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione.