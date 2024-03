Danno da demansionamento e prova per presunzioni

[1] Appare opportuno il richiamo a Cass. n. 3822/2021, secondo cui: “Deve ritenersi corretta in diritto la pronuncia impugnata laddove ha individuato il danno da dequalificazione in via presuntiva ricostruendo i compiti svolti dal lavoratore e desumendo il pregiudizio, subito per effetto dello svilimento della professionalità, dalla sua durata e gravità, nonché dall’anzianità di servizio dello stesso lavoratore; in tal modo, infatti, la decisione del giudice di appello non si è posta in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte che ai fini della prova del danno da dequalificazione del lavoratore dipendente ammette il ricorso alla prova per presunzioni, desumibile da precisi elementi dedotti, come le caratteristiche, la durata, la gravità, la frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale. Infatti i giudici di secondo grado non hanno ritenuto sussistente il danno da demansionamento in re ipsa, ma come lesione della professionalità del lavoratore, in base ad un accertamento presumibile, hanno fissato l’impoverimento del bagaglio professionale del ricorrente (revisore tecnico coordinatore) alla quantità e qualità del lavoro successivamente svolto, al tipo e alla natura della professionalità, alla durata del demansionamento, alla diversa e nuova disposizione lavorativa dopo la denunciata dequalificazione.”