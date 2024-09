Datore di lavoro estero: rappresentante previdenziale

La domanda Un lavoratore italiano ha in essere un rapporto di lavoro part time 50% in Italia e vorrebbe instaurare un rapporto di lavoro part time in Francia con una società francese. Il regolamento CE 883/2004 articolo 13 prevede che in questi casi i contributi vengano versati in un unico Stato (Italia) previa compilazione del modello A1 da parte del lavoratore. Per i versamenti all’Inps dei contributi dovuti dalla società francese per il rapporto svolto in Francia, è necessario che la società francese nomini un rappresentante previdenziale con procura notarile?

L’esercizio di un’attività lavorativa in due Stati dell’UE rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 13 del Regolamento (CE) 883/2004, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i Paesi europei. La richiamata disposizione stabilisce che, nell’ipotesi in cui una persona lavori in due Stati membri, si applichi la legislazione previdenziale dello Stato di residenza, purché in tale Stato venga svolta almeno il 25% dell’attività lavorativa complessiva. Nel caso del quesito in...