Decesso lavoratore e adempimenti

La domanda

Si presenta il caso in cui gli eredi del dipendente deceduto rinuncano all’eredità. Ai fini della corretta gestione della situazione vogliamo sapere come dobbiamo comportarci sia per le spettanze dei ratei e delle ferie non godute sia del tfr (che non entra in asse ereditario) in quanto si conoscono solo i dati di tre eredi su quattro e non si riescono a reperire i dati del quarto erede.