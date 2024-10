Decreto flussi, novità per il settore trasporto

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta può essere presentata solo per i cittadini stranieri che sono in possesso della patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per il momento, gli stati in cui vigono detti accordi sono: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo patente D) Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia...

