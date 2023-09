Dimissioni durante il periodo di prova del padre lavoratore di Alice Chinnici

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Nel caso di dimissioni durante il periodo di prova del lavoratore padre, che abbia fruito del congedo e che si dimetta entro l'anno di vita del figlio, spettano le tutele (Naspi e indennità sostitutiva del preavviso)?

Come noto l'art. 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: "In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso".

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: "La disposizione di cui al comma 1 ...