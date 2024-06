Dipendente deceduto e somme da liquidare

La domanda Le somme maturate dal lavoratore nel mese precedente al suo decesso, devono essere liquidate agli eredi insieme alle competenze del mese del decesso e alle competenze di fine rapporto?(nello specifico il lavoratore è deceduto i primi di maggio e la busta paga del mese di aprile è stata elaborata successivamente al decesso) Ed inoltre le competenze del mese precedente al decesso devono essere inserite nella cu degli eredi o nella cu del de cuius?

Il decesso del lavoratore obbliga il datore di lavoro a disporre l’erogazione delle somme agli eredi come da norme di legge. In particolare, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore il rapporto di lavoro si risolvere per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ed in base alle disposizioni dell’articolo 2118 del Codice Civile, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dalla contrattazione collettiva...