Diritto di precedenza nei contratti a termine e agevolazioni

La domanda In caso di assunzione a tempo indeterminato la Regione prevede un contributo alla assunzione. Tra le condizioni richieste si prevede che: la costituzione del rapporto di lavoro non sia obbligatoria per legge o da ccnl e che sia rispettato il diritto di precedenza stabilito dalla norma di riferimento o della contrattazione collettiva alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da una rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il dipendente che viene riassunto ha lavorato presso la società a tempo determinato per 7 mesi. Non ci sono manifestazioni nè da parte sua nè da parte di altri dipendenti a termine del diritto di precedenza. Chiedo se è possibile usufruire del contributo regionale.

Per poter rispondere al presente quesito è necessario verificare se il datore di lavoro ha rispettato le disposizioni in relazione al diritto di precedenza, posto che l’assunzione per cui si richiede l’incentivo non sia stipulata in ottemperanza a obblighi di impiego del lavoratore. Fatta questa doverosa premessa, il diritto di precedenza si configura come il diritto del lavoratore assunto a tempo determinato o con contratto stagionale oppure licenziato per riduzione di personale ad essere riassunto...