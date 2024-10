Diritto al riconoscimento dell'Ape sociale

L'APE sociale può essere conseguita, dai lavoratori residenti in Italia iscritti all'AGO, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, che alla data di accesso al trattamento: i) hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età; ii) hanno cessato l'attività lavorativa; iii) non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto; iv) si trovano, alternativamente, in una delle altre condizioni stabilite dalla legge, tra le quali non figura la percezione dell'indennità di disoccupazione