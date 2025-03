Erogazioni solidali ai figli di una dipendente deceduta: trattamento fiscale e obblighi del datore

La domanda Un’azienda decide di erogare una somma di denaro ai due figli di una sua dipendente deceduta, oltretutto vedova. Si tratta di una erogazione a titolo puramente solidaristico, un aiuto economico vero e proprio. Tale somma, essendo del tutto slegata dal rapporto di lavoro, può essere ritenuta esente da tassazione? Se invece la somma rappresenta una sorta di reddito per gli eredi, il datore di lavoro deve qualificarsi come sostituto di imposta per gli eredi applicando la tassazione al 23% ed elaborare cedolino paga e la CU?

L’erogazione di somme di denaro da parte di un’azienda ai figli di una dipendente deceduta solleva importanti questioni fiscali. Di seguito, si analizza se tale somma possa essere considerata esente da imposizione fiscale o se, al contrario, debba essere qualificata come reddito imponibile per gli eredi. Si approfondisce, inoltre, l’eventuale obbligo del datore di lavoro di agire come sostituto d’imposta, applicando la tassazione al 23% e rilasciando la relativa Certificazione Unica (CU).

Premessa

Nel contesto...