Esonero donne e definizione di disoccupato

Nel luglio 2022 la sig.ra X (donna over 50 disoccupata da oltre 12 mesi) effettua prestazione occasionale di lavoro autonomo presso lo studio professionale Z. Lo stesso studio Z la assume a tempo determinato dal 3 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 ai sensi della l. 92/2012. Il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato il 29 marzo 2023. Si chiede se l'esonero contributivo al 100% spetti dalla data di assunzione a tempo determinato (3 ottobre 2022 ) oppure avendo effettuato prestazione occasionale di lavoro autonomo, spetta solo dalla trasformazione avvenuta nel 2023? Si precisa che sono state effettuate 2 richieste di esonero all'Inps per inziale assunzione a tempo determinatoe per trasformazione a tempo indeterminato entrambe accolte.