Esonero della lavoratrice madre titolare di due rapporti a part time

La domanda

Una lavoratrice madre titolare di due rapporti di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato ha 2 figli, il minore dei quali compie 10 anni a giugno 2024, l’altro figlio ha 22 anni, lavora (ha un reddito complessivo maggiore di 4000 euro per cui non è fiscalmente a carico) e non convive con la madre; a dicembre 2024 nascerà il 3 figlio.Il primo rapporto di lavoro presso il datore A è di 20 ore su 40, con un imponibile previdenziale di 1300 euro (già riparametrato al part time) per 13 mensilità; il secondo, presso il datore B è di 20 ore su 40, con imponibile previdenziale di 1200 euro (già riparametrato al part time) per 13 mensilità.Come ci si comporta nella gestione degli esoneri comma 15 (cuneo del 7% per imponibile fino a 1923 euro) legge 213/2023 e comma 180 -180 (esonero madri) legge 213/2023, nell’anno 2024 e negli anni a seguire in relazione ai 2 rapporti part time?