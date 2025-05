Fermo pesca, indennità di 30 euro anche per il 2024

Il ministero del Lavoro ha reso noto che è stato ammesso alla registrazione dell’Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei conti, il 14 maggio 2025 (Riferimento n. 531), il decreto interministeriale 1222 del 17 aprile 2025, relativo al riconoscimento dell’indennità di trenta euro per le giornate di fermo obbligatorio e non obbligatorio, per l’annualità 2024, per il settore della pesca, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L. 213/2023.

L’indennità giornaliera omnicomprensiva è assoggettata ...