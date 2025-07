Grave insubordinazione, giusta causa e corretto inquadramento della recidiva

Giusta causa – clausola generale – integrazione – censura per violazione di legge – ammissibilità – applicazione della sanzione – giudice del merito – competenza esclusiva Art. 7, comma 8, statuto lavoratori – sanzioni disciplinari – recidiva – rispetto del termine biennale – necessità – apprezzamento del comportamento ad colorandum – facoltà - sussiste



È solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale sulla giusta causa che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto della sanzione rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito.

L'art. 7, co. 8 dello Statuto dei Lavoratori, vieta di tener conto in termini di recidiva dei fatti commessi dopo due anni dall'applicazione della relativa sanzione disciplinare. Tuttavia, non impedisce al giudice di merito di apprezzare un precedente comportamento del lavoratore per valutarne la personalità e l'idoneità alla prosecuzione del rapporto, anche se la sanzione correlata è sospesa.