I genitori naturali non conviventi con i requisiti: il bonus 100 euro.

La domanda

Tizio e Caia sono genitori naturali non conviventi del piccolo Mevio di anni 7, nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori e carico degli stessi (reddito complessivo inferiore a 4000 euro).Tizio a Caia sono entrambi lavoratori dipendenti con contratto full-time a tempo indeterminato dello stesso datore di lavoro Alfa (sostituto). Ambedue hanno i requisiti per fruire del bonus 100 euro (reddito complessivo fino a 28.000 euro, capienza dalla imposta lorda sul reddito dipendente rispetto alla detrazione art. 13, sono dipendenti con 365 giorni di detrazioni art. 13 nel 2024). Caia non è né coniugata né convivente. Tizio è anche genitore naturale insieme alla compagna attuale Fedra del secondo figlio Sempronio di anni 1, nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori e a carico degli stessi (reddito complessivo fino a 4000 euro); Tizio e Fedra non sono conviventi (Dl. 76/2016, art.1 commi 36 e 37).Fedra ha i requisiti per il bonus 100 euro (reddito complessivo sotto la soglia dei 28.000 euro, capienza della imposta lorda rispetto alla detrazione art. 13, dipendente presso datore-sostituto Beta con 365 giorni di detrazione art. 13 Tuir nel 2024).Nel caso del quesito quali sono i soggetti a cui spetta il bonus 100 euro?