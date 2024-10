I nodi irrisolti della transazione novativa: qualificazione, imponibilità e rimedi

[12] È, inoltre, incontroverso che le somme corrisposte, nell'ambito di un accordo transattivo, in conseguenza all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi più frequente a fronte della rinunzia all'impugnativa del licenziamento, non costituiscono imponibile contributivo in considerazione dell'esplicita esclusione stabilita dall'articolo 12 comma 4 lett. b) L. 153/1969, ma costituiscono reddito fiscale stante l'attrazione nella nozione omnicomprensiva di reddito di cui all'articolo 51 del TUIR , sol che si consideri esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi non solo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori ma anche "quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione", fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".