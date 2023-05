Il danno da stress non può essere verosimile di Giampiero Falasca

Per l'accertamento della sussistenza di danni conseguenti a mobbing non è sufficiente allegare una documentazione medica che indichi come «verosimile» la natura lavorativa di una patologia, soprattutto se questa si limita a riportare circostanze riferite dal lavoratore; è necessario fornire elementi di prova aggiuntivi, senza i quali il danno non può ritenersi provato.



Il Tribunale di Cosenza (sentenza 557/2023), con questa rigorosa interpretazione sull'onere della prova, respinge la domanda formulata...