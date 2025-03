Il lavoratore autonomo occasionale in cu.

La domanda

Pinco è un lavoratore autonomo occasionale ed ha percepito dal committente Alfa (unico committente) 10mila euro di compenso a giugno 2024. Pinco non è assicurato né pensionato.Alfa/sostituto ha versato i contributi alla gestione separata oltre i 5000 euro di compenso (il 33,72 oltre 5000) e ha versato la ritenuta 1040 il 16 luglio 2024.Qual è il termine per l’inoltro telematico della cu da parte del sostituto?Il 17 marzo 2024 o il 31 ottobre 2024?Come si rappresenta in cu il compenso corrisposto nel 2024 a livello fiscale e previdenziale?