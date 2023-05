Il ritorno dei voucher: dopo l’allargamento nel turismo, fiere eventi e congressi di Valentina Melis e Serena Uccello

Dopo l’allargamento stabilito con la manovra 2023, i buoni potranno essere usati fino a 15mila euro per impresa in alcuni settori









Si allenta progressivamente la stretta sui buoni lavoro avviata nel 2017 per limitare il perimetro delle prestazioni occasionali retribuite con i voucher. Dopo le deroghe introdotte dal Governo Meloni con la legge di Bilancio 2023 per turismo e agricoltura, ora il decreto Lavoro (Dl 48/2023) amplia l’uso dei voucher in altri settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento. In questi ambiti, l’uso dei buoni lavoro sarà ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi...