Impatriati, proroga di fine quinquennio in attesa di istruzioni di Michela Magnani e Giovanni Renella









Quali modalità dovranno seguire gli impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2020 per esercitare la proroga al termine del primo quinquennio di agevolazione? Anche se non ci sono scadenze immediate, il primo quinquennio scade a fine 2024, il dubbio sorge in quanto il comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, introdotto dal Dl Crescita (articolo 5, comma 1, lettera c, del Dl 34/2019), ha previsto per tali soggetti e in presenza di alcune condizioni, la possibilità usufruire...